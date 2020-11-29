خبير إقتصادي: فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين جريمة إقتصادية

2020/11/29 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادعد الخبير الإقتصادي، ضرغام محمد علي، قرار الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 12٪ على المواطنين بالـ"جريمة الاقتصادية".

وقدمت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، مقترحات لمعالجة الازمة المالية التي يعيشها العراق من ضمنها فرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 12٪ على المواطنين وتأسيس شركة اتصال وطنية.

وقال علي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "فرض ضريبة القيمة المضافة ليس له مبرر في الوقت الحالي في ظل استشراء الفساد في مفاصل الدولة وتدهور قطاع الخدمات العامة".

وأضاف: "اقرارها يعتبر جريمة إقتصادية كونها سترفع نسب التضخم وتزيد مستويات الفقر بين المواطنين".

وتابع: "على الحكومة إقناع المواطنين بالضرائب التي تفرضها عليهم من خلال حصولهم على خدمات مختلفة كذلك ضمان وصولها الى خزينة الدولة وليس الى جيوب الفاسدين".

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