الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتصدر المشاريع العامة في قضاء تلكيف

2020/11/29 | 13:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بعد مرحلة داعش ظهرت الكثير من المنظمات الدولية والمحلية التي تعمل على إعادة الحياة للمناطق المحررة وخاصة تلك التي تأثرت بالحرب الأخيرة مع داعش، حيث ظهرت الوكالة الامريكية التي تدعم كافة القطاعات الحكومية والمدنية والاجتماعية، وفي قضاء تلكيف برز عمل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في عدة مجالات منها : تعمل …

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