بالصور .. الكاظمي يوجه بإرسال لواءين من الجيش والشرطة الاتحادية الى الناصرية

2020/11/29 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت أرتال عسكرية، إلى مشارف مدينة الناصرية، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين

وحصلت التغيير على صور تظهر أرتال عسكرية ومعدات تتحرك صوب مدينة الناصرية، منذ ساعات الصباح الأولى، تضم آليات الفرقة الخاصة في قيادة الشرطة الاتحادية وآليات الفرقة المدرعة التاسعة جيش عراقي.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإرسال لواءين، الأول، لواء مشاة آلي تابع للفرقة التاسعة جيش عراقي، الى جانب لواء المهمات الخاصة التابع للشرطة الاتحادية.

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