محكمة بنسلفانيا ترفض طلب حملة ترمب بإعادة التصويت ليبقى بايدن فائزا في الولاية

2020/11/29 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا السبت شكوى جديدة تقدّمت بها حملة دونالد ترمب ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.

وكانت تطالب الشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، وإمّا بإلغاء التصويت بكامله من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز.وأكدت المحكمة أن طلب حملة ترمب يهدف لحرمان نحو سبعة ملايين شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم” التي أدلوا بها.

وكانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في الرابع والعشرين من تشرين الثاني – نوفمبر الجاري.

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