وزير الصحة يوجه الفرق الطبية لأجراء مسح وبائي شامل في جميع المدارس

2020/11/29 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الفرق الطبية القيام بمسح وبائي شامل لجميع المدارس بالتزامن مع بدء العام الدراسي لضمان عدم إصابة الطلبة والمدرسين بفيروس كورونا.

وأكد التميمي في تصريحات صحفية إعداد الآليات اللازمة لانطلاق العام الدراسي بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ومنظمة الصحة العالمية بما يضمن الحفاظ على حياة الطلبة، وقيام الفرق الطبية بإجراء مسح شامل لجميع المدارس الموجودة ضمن رقعتها الجغرافية، مشيرا إلى أن الدوام سيكون يوما واحدا في الأسبوع لكل مرحلة وتوزيع المرحلة الواحدة الى عدة صفوف وإضافة يوم السبت إلى باقي أيام الدوام واستثنائه من العطل الرسمية واعتباره دواما رسميا للمدارس.

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