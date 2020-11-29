صحيفة: جواز سفر رقمي لكورونا قد يصبح شرطا لصعود أي طائرة

2020/11/29 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

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إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة "ذا هيل" انه من المرجح ألا يتمكن من لم يتلق لقاح كورونا، من السفر جوا على متن معظم خطوط الطيران العالمية بعد انتشار اللقاح على نطاق واسع.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أعلن مؤخرا عن وصوله المراحل الأخيرة من تطوير وثيقة سفر مقبولة عالميا، تزيد من اطمئنان المسافرين وشركات الطيران على حد سواء، بينما تستعد الشركات العاملة في قطاع الطيران حول العالم للتعامل مع جواز سفر رقمي، يوثق تلقي الراكب لقاحا مضادا للفيروس.

وأوضحت أن الجواز الرقمي يشمل معلومات تشمل فحص الراكب وتؤكد تلقيه اللقاح، لتقوم الشركات بالتحقق منها قبل السماح للمسافر بالصعود على متن طائراتها.

وتهدف التقنية المرتقبة، في السفر، إلى تجنيب المسافر كثيرا من قيود السفر وإجراءات الحجر الصحي في البلاد التي ينوي زيارتها.

ومن المتوقع أن يتم ربط معلومات تلقي اللقاح بجواز سفر الراكب بطريقة رقمية، لتسهيل الوصول إليها.

ولم تشترط أي دولة حتى اليوم، وفقا للصحيفة، تلقي من يزورها للقاح كورونا قبل وصوله أراضيها.

جدير بالذكر انه تم الإعلان مؤخرا عن توصل عدد من الشركات المصنعة للأدوية إلى تركيبات ناجحة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما فيها "فايزر" و"موديرنا" الأميركية، و"آسترازينيكا" البريطانية.

وكانت شركة طيران "يونايتد" الأميركية قد بدأت فعلا، أول أمس الجمعة، بتسيير رحلات لنقل جرعات من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في مراكز تجميع، في إجراء أولي يهدف لتسريع عملية التوزيع بمجرد الموافقة على اللقاح من قبل الجهات المعنية، وتقع الرحلات الأولية هذه ضمن سلسلة التوريد العالمية الواسعة التي يتم التخطيط لها لمواجهة التحدي اللوجستي المتمثل في توزيع لقاحات كوفيد 19.

ر.إ

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