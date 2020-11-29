برلمانيون عراقيون يطالبون باستدعاء سفير الإمارات

2020/11/29 | 13:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برلمانيون يطالبون بالتعامل بالمثل مع الإمارات(صباح عرار/فرانس برس)وجّه عدد من أعضاء البرلمان العراقي، اليوم الأحد، دعوات للحكومة باستدعاء السفير الإماراتي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج، والتعامل بالمثل، رداً على خطوة أبوظبي تعليق منح العراقيين تأشيرات دخول والتضييق عليهم.وقال منصور البعيجي، عضو البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في بيان صباح الأحد، إن "قرار الإمارات الأخير بتعليق تأشيرات الدخول للعراقيين إلى أراضيها، يمثل استهدافاً للعراق والعراقيين ولا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار"، مطالباً الحكومة العراقية "ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار، والتعامل بالمثل مع الإمارات بتعليق منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها"، مشدداً على ضرورة "استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج".

وتمتلك الإمارات سفارة في بغداد وقنصلية في أربيل من بين دول عدة افتتحت قنصليات خارج بغداد، إلى جانب سفارتها، ويتولى القائم بالأعمال محمد صالح الطنيجي مهام البعثة الدبلوماسية الإماراتية في بغداد.من جانبه طالب تحالف "الفتح"، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ ما وصفه "إجراءات حقيقية رداً على القرار الإماراتي واستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج".وقال القيادي في التحالف كريم عليوي، في إيجاز صحافي، اليوم الأحد، إن "على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين"، داعياً لاستدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج عن قرار بلاده الأخير في تعليق دخول المواطنين العراقيين للإمارات.يأتي ذلك بعد يومين من تقديم النائب عن كتلة "النهج الوطني"، طلباً لحكومة الكاظمي يدعو فيها إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الإماراتيين بشأن قرارهم وقف دخول العراقيين، مضيفاً أن "واجب الحكومة التعامل بالمثل مع أي دولة لا تحترم العراقيين"، مشيراً إلى أن "تعامل الدول مع العراقيين بطريقة مريبة يعطي انطباع غير ودي وعليه يجب إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة".

وحتى اللحظة، لم تصدر عن الحكومة العراقية أي تعليق إزاء دعوات البرلمان، باستثناء بيان وزارة الخارجية العراقية التي قالت، إنها لم تبلغ رسمياً "بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين، حيث ضمّت القائمة مجموعة دول من بينها العراق"، وأضاف البيان أن "الوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة، كما وجّه وزير الخارجية سفارة العراق في أبو ظبي بمتابعة الأمر".والأسبوع الماضي كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي عن تلقي البرلمان معلومات حول اعتقال عدد من العراقيين من المقيمين في الإمارات، مؤكداً أنهم يحاولون فهم سبب ذلك، ومطالباً الخارجية العراقية بالتحرك لمعرفة ملابسات الموضوع.فيما قال النائب عن تحالف "الفتح" عامر الفايز، في تصريح صحافي، إن "الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح الفيزا لدول عديدة، بينها العراق، اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار شمل غالبية الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية".وبين الفايز أن "هذه المعطيات تشير إلى أن القرار يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، ولهذا الحكومة العراقية مطالبة بموقف رسمي تجاه ذلك، ويجب عدم السكوت عنه، كونه قراراً مرفوضاً، وفيه إساءة للعراق والعراقيين".

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