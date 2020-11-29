2020/11/29 | 13:36 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الأمن القومي الإيرانية تؤكد تورط اسرائيل باغتيال زادة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/29 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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