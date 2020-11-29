2020/11/29 | 13:36 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تعين وزيرا من أصل عراقي لتوزيع لقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/29 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعين وزيرا من أصل عراقي لتوزيع لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعين وزيرا من أصل عراقي لتوزيع لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).