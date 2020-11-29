كربلاء .. تعديل جديد في دوام الموظفين (وثيقة)

2020/11/29 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، أن

يكون الدوام الرسمي إلى الساعة الثالثة

عصراً، لجميع موظفي دوائر الدولة.

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