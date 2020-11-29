عراق بلا -وطنيه- والاستعمار الافنائي ب؟/10 - عبدالامير الركابي

2020/11/29 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عراق بلا"وطنيه"والاستعمارالافنائي ب؟/ 10عبدالاميرالركابي ينقسم تاريخ حضور العراق الحديث الى طورين: الأول تشكلي صاعد يخرج على قدرة من " يحتلونه" على احتوائه، متحرر منها واقعا، ويتجاوز مايملكونه من طاقه على الاخضاع، وآخر يبدا مع حضور الغرب المباشر عام 1914،تتبدل فيه التوازنات وتصير القوة الغالبة المستعمرة ذات قدرات الغائية هائلة، تنحو بدأب منحى الازالة الوجودية كخيار بديل عن هيمنه غير ممكنه ......





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