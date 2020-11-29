الموارد المائية: الأمطار ستعزز الخزين المائي بعموم البلاد

2020/11/29 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن الأمطار ستعزز الخزين المائي في عموم البلاد، فيما أشارت إلى تحويل جزءٍ من السيول الى الأهوار لتحسينها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وصل الى محافظة واسط للاطلاع الميداني والمباشرة على تسليك مياه الأمطار والسيول، والتقى بمحافظ واسط محمد جميل المياحي".

واوضح البيان، ان "الحمداني قام بجولة ميدانية شملت قضاء بدرة وناحية جصان للاشراف المباشر على تسليك موجة السيول والامطار المتأتية من الجهة الشرقية في كلال ترسخ وكلال بدرة ومراقبة السداد الفيضانية في المناطق الحدودية"، مؤكدا ان "تشكيلات الوزارة في المحافظة قادرة وجاهزة لتصريف مياه الأمطار والسيول بشكل آمن وانسيابي وحسب خطة مدروسة".

واضاف وزير الموارد بحسب البيان، ان "كميات الامطار والسيول سوف تعزز خزين المياه في عموم البلاد وستتم الاستفادة منها وخزنها في المنشآت الخزنية واستخدامها في المواسم اللاحقة لانجاح الخطط الزراعية، فضلا عن تحويل جزء منها الى الاهوار لتحسينها كماً ونوعاً".

وشدد، على "استمرار استنفار الجهد الآلي والهندسي والفني من ملاكات الوزارة وفي جميع المحافظات وبالتعاون مع الحكومات المحلية لتصريف مياه الامطار والسيول واعتبارها من اولويات عمل الوزارة في الوقت الحاضر".

كما واوعز "بتعزيز جهد اضافي من الحفارات والاليات لتوسيع مجرى كلال بدرة وكلال ترسخ لزيادة استيعاب تصريف مياه السيول فيها".

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