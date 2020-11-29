وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ارهابيين اثنين في كركوك

2020/11/29 | 13:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على عنصرين قدما معلومات لداعش عن القوات الأمنية في محافظة كركوك.وقالت الوزارة في بيان: (29 تشرين الثاني 2020)، إن “مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على أرهابيين أثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ … Readmore

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