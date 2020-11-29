بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق

2020/11/29 | 13:42 - المصدر: NRT عربية

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انطلاق العام الدراسي الجديد

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انطلق في المحافظات العراقية، الأحد، العام الدراسي الجديد، حيث توجه التلاميذ والطلبة إلى المدارس، وسط اجراءات وقائية المتبعة من قبل التلاميد والطلبة.

وأكد وزير التربية علي حميد الدليمي، خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، اليوم، 29 تشرين الثاني 2020، أن البلاد لا تزال تواجه خطر وباء كورونا، مشيرا الى أن خطوات الوزارة ستكون أكثر اطمئنانا لاستمرار عملية التعليم .

وأضاف الدليمي، ان "عامنا الدراسي الجديد يحل علينا، ونحن ما زلنا نواجه مخاطر وباء كورونا، وحرصنا على أبنائنا الطلبة مترافق مع طموحنا لاستمرار عملية التعليم، لذلك ستكون خطواتنا أكثر اطمئنانا، بعدما بذلنا خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية لاستكمال الخطط والسبل لإنجاح العام الدراسي الجديد، والحفاظ على رصانته وقيمته".

وأوضح أن "العراقيين أثبتوا اليوم حرصهم على استمرار ومواصلة المسيرة التعليمية بنجاح، وادراكهم أن العراق الحبيب لن ينهض اليوم إلا على اكتاف التعليم وطلابه بناة المستقبل، فلم نجد مثل هذه الروح الوطنية الكبرى، والاحساس بالمسؤولية كما رأيناها في عراقنا العزيز اليوم".

ر.إ

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