البرلمان الايراني يصوت على اجراءات الغاء العقوبات المفروضة على طهران

2020/11/29 | 13:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

صوت البرلمان الإيراني، الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون إجراءات إلغاء العقوبات المفروضة على طهران، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

وأكد رئيس البرلمان ، محمد باقر قاليباف، أن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

فيما اعلن رئيس لجنة الطاقة، فريدون عباسي، متابعة بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق النووي، موضحا ان "دم الشهيد فخري زادة سيغير بالتأكيد تحرك المجلس حيال البرنامج النووي".

وقال عباسي في تغريدة على تويتر ان "دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي، والآن ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيا".

1- بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪

2- اخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

3- إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

4- الانسحاب من الاتفاق النووي.

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية محسن فخري زادة، قد قتل عصر الجمعة أثر هجوم مسلح على سيارته في ضواحي طهران.

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