خلية الأزمة تباشر عملها في ذي قار

2020/11/29 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الاحد، ان خلية الأزمة المشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة ستباشر تنفيذ مهامها بشكل قانوني وسلمي.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وفد خلية الأزمة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لدعم جهود المحافظة في اعادة بسط الأمن والنظام في المحافظة وصل الى قاعدة مطار الإمام علي الجوية”.وأضاف البيان، ان “الخلية ستباشر اتخاذ خطوات عدة لتنفيذ مهامها بشكل قانوني وسلمي”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر تشكيل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.



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