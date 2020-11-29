التربية تضع شرطاً لعودة الدوام الطبيعي

2020/11/29 | 13:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت وزارة التربية شرطاً لعودة الدوام الطبيعي في المدارس خلال العام الدراسي الحالي.

وقال الناطق باسم الوزارة في تصريح متلفز، إن ” وزيري التربية والصحة، اجريا زيارة الى احدى مدارس العاصمة بغداد للاطلاع على اليوم الاول للدوام”.

واوضح ان “التربية حددت الدروس التي سيتم تدريسها ضمن الدوام التقليدي واخرى سيتم تدريسها بالدوام الالكتروني”.

وبين أن “التربية ستنظم دورات وندوات تثقيفية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا”.

واشار الى إن “الدوام في الوقت الحالي سيكون ليوم واحد فقط وفي حال تحسنت الاوضاع من الممكن ان يكون لأكثر من يوم وبحسب مقررات خلية الازمة”.

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