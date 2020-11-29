المرصد العراقي لحقوق الإنسان: دماء العراقيين صارت ثمناً لمشروع سياسي انتخابي تقوده أطراف حكومية

2020/11/29 | 13:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم الاحد ان” دماء العراقيين صارت ثمناً لمشروع سياسي انتخابي تقوده أطراف حكومية”.

وبين المرصد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، لا داعي لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار، لأنها ستكون شبيهة باللجان السابقة ولن تخرج بنتائج ، مؤكدا ان” الحكومة تتجاهل محاسبة الجناة لأسباب سياسية.

واضاف المرصد ان” دماء العراقيين صارت ثمناً لمشروع سياسي انتخابي تقوده أطراف حكومية ، مشيرا الى ان” الحكومة أصبحت بلا موقف تجاه ما يتعرض له العراقيون.

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