تفاصيل اجتماع نواب عن ديالى مع الكاظمي بخصوص المحافظة

2020/11/29 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، مضمون اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول المحافظة، وسبل تأمين حلول جذرية لأزماتها المزمنة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعاً موسعاً عُقد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد قبل أيام معدودة، تناول ملف ديالى والتحديات، وسبل إيجاد حلول جذرية لأزماتها المزمنة والتي بدأت تؤثر بشكل مباشر على أمنها واستقرارها وتشكل تهديداً للسلم الاهلي".

وأضاف، أن "أهم الملفات التي تمت مناقشتها، تسريع وتيرة استثمار حقل المنصورية الغازي الذي يعد الأكبر من نوعه في البلاد، وتأثيره في خلق آلاف فرص العمل للعاطلين، وخلق انتعاش اقتصادي كبير، ودعم ميزانية البلاد، إضافة إلى مناقشة ملف المخدرات وخطورة تحول ديالى إلى ممر أساس لتدفقها الى العمق العراقي واهمية ضرب الرؤوس الكبيرة ومناقشة ملف النازحين وإعمار مناطقهم، وتدعيم السلم الأهلي، وضمان حقوق المتضررين من الارهاب".

واشار الى ان" الاجتماع ناقش طلباً رسمياً لعقد جلسة مجلس الوزراء في بعقوبة، وتشكيل لجان لدراسة ملف أمن ديالى بشكل عام، والخروقات والفراغات الأمنية إضافة إلى إيجاد حلول حقيقية للمشاريع الاستراتيجية المتوقفة، وخاصة مشروع مجاري غرب بعقوبة الذي ينقذ 16 منطقة سكنية من الغرق في مواسم الامطار، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كتعزيز السلم الاهلي وحصر السلاح ومعالجة تداعيات الاضطرابات الامنية".

وتابع، ان "الكاظمي كان متفاعلا مع ملف ديالى، وأن يحظى بمتابعة من قبله، ووعد بحزمة قرارات ستسهم في تعزيز أمن المحافظة، وإدامة ملف الخدمات ومعالجة الكثير من القضايا العالقة، لا سيما المتعلقة بالنازحين وإعمار مناطقهم وإطلاق التعويضات المالية المخصصة لهم".

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