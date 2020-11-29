ايزيدية 134 عاما.. لم تزر طبيبا وتتذكر مجازر داعش والعثمانيين

2020/11/29 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت روشي قاسم من العمر عتيا حتى عاصرت انتهاكات تنظيم "داعش" الإرهابي ضد طائفتها الإيزيدية باقليم كوردستان، واستذكرت مع ذلك المحن التي مرت بها الطائفة منذ أمد بعيد، وتحديدا منذ مجازر الدولة العثمانية بحقهم، مرورا بأزمات بلدها وحروبه المعاصرة.

وداخل خيمتها في مخيم "كبرتو" للنازحين الإيزيديين على أطراف مدينة دهوك، تقضي الجدة الإيزيدية أيامها بعد نزوحها مكرهة من قضاء سنجار غرب محافظة نينوى بشمال العراق، الذي اجتاحه "داعش" في صيف عام 2014.

وبعد أشهر من الآن، ستكون المعمرة روشي قد أتمت 134 عاما كما تقول عائلتها، وهي ليست طريحة الفراش أو فاقدة للوعي، بل تتمتع بذاكرة متخمة بقصص الحرب والإبادة التي عاصرتها منذ الحقبة العثمانية مرورا بالانتداب البريطاني، ففترة الحكم الملكي والجمهوري وفصول الأزمات والحروب التي ضربت بلادها، لا سيما الأخيرة مع تنظيم داعش الإرهابي، التي تقول إنها الأكثر فظاعة.

وتظهر بطاقة هوية روشي، أنها ولدت في الأول من يوليو عام 1887.

ويستعد أحفاد المعمرة الإيزييدية لإدراجها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فهم يعتقدون أنها أكبر معمرة على كوكبنا بعد وفاة رجل عراقي آخر كان قد بلغ أكثر من 100 عام، هو حنون الغالبي من محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وعلاوة على ذلك، فهم يملكون شهادة ميلادها ويسعون لإدراجها حيث توثق الأوراق التي لديهم ذلك أنها ولدت في عام 1887.

ولا تزال المعمرة الإيزيدية مواظبة على سماع الطرب الكوردي يوميا، وبرامج الفن للإذاعات المحلية التي تبث الأغاني والأخبار باللغة الكوردية، لكنها تعاني ضعفا في بصرها لا يسمح لها بالتنقل بين الخيم من دون عكازها، قاصدة زيارة أحفادها وأبنائهم.

وتحتفظ روشي بشعرها الأسود الذي قاوم الشيب، والفضل في ذلك يعود، كما تقول، إلى نوع الأطعمة التي تتناولها الأرملة، والجدة لأكثر من 150من الأحفاد.

تقول المعمرة العراقية لموقع "سكاي نيوز عربية" إنها لم تزر طبيبا، وهي تحرص على تناول البيض واللبن والخضار والفاكهة لا سيما المجففة منها، وتفضل تناول السمك كوجبتها الأساسية في قائمة اللحوم.

وقبل نزوحها من شنكال بعدما اجتاحها "داعش" ودمرها، كانت المعمرة الكوردية تعتمد على خيرات الأرض من الأعشاب العطرية في حال أصيبت بوعكة صحية، وعلى تناول الكمي والفطر والتين والعنب، بينما كان العسل يتصدر مائدتها على الفطور.

عاشت الجدة روشي قاسم كأسلافها الإيزيديين تحت الحكم العثماني خاصة في أواخره، وبدأت معاناتهم بفتاوى عثمانية منذ القرن السادس عشر، وضعت كأطر تشريعية وعسكرية أباحت الدم الإيزيدي.

ولا تزال روشي تتذكر كيف كانت القوات العثمانية تقتحم قرى طائفتها تحت جنح الظلام، فيقتلون من فيها وينتقلون إلى أخرى، فيما يكتب للمحظوظين القلائل النجاة من هول المجازر وسرد شهاداتهم.

وتنقل المعمرة عن والدها تفاصيل مجزرة أيوب بك العثماني سنة 1891، وكانت حينها تبلغ 5 سنوات، ووصف لها كيف كانت تنهال سيوف العثمانيين على رقاب الإيزديين دون رأفة بصرخات الأطفال والرضع، وتلتها حملة عمر وهبي باشا سنة 1892، ثم حملة بكر باشا سنة 1894.

وتقول روشي إنها شهدت 7 مجازر ارتكبها الأتراك بحق طائفتها، إذ قتل العثمانيون آلاف الإيزيديين، إلى جانب ملاحقتهم أثناء مجازر الأرمن في القرن الماضي، لا سيما أن العثمانيين هددوا بقتل الإيزديين في جبال شنكال إن لم يسلموهم العائلات الأرمنية الفارة من حملات الإبادة.

وكانت تلك العائلات استنجدت بالإيزيديين الذين أغاثوهم وآووهم، ورفضوا تسليمهم إلى العثمانيين، الذين ارتكبوا بحقهم آخر مجزرة كانت على يد إبراهيم باشا، بعد 3 سنوات من الحملة العثمانية بحق الأرمن.

وواجه الإيزيديون أكثر المجازر دموية، عندما اجتاح تنظيم "داعش" مناطقهم في جبل شنكال في أغسطس 2014، حيث قتل واغتصب واستعبد الآلاف من النساء.

وترى المعمرة الايزيدية أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان الأكثر إرهابا.

وكانت الطائفة الإيزيدية قد تعرضت في صيف 2014 في موطنها التاريخي في سنجار لمذبحة مروعة على يد "داعش"، الذي حول الآلاف من نسائها إلى سبايا وأطفالها إلى جنود، في فظائع صنفتها الأمم المتحدة على أنها "إبادة جماعية".

PUKmedia عن سكاي نيوز عربية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايزيدية 134 عاما.. لم تزر طبيبا وتتذكر مجازر داعش والعثمانيين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايزيدية 134 عاما.. لم تزر طبيبا وتتذكر مجازر داعش والعثمانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).