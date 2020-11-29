كلبان وقطة سيعيشان مع بايدن وزوجته في البيت الأبيض

2020/11/29 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سابقا أن الكلبين الخاصين ببايدن وزوجته سيتواجدان داخل البيت الأبيض بعد غياب الحيوانات لأكثر من عقد من الزمان عن مقر الرئاسة، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ومن المقرر أن تنضم قطة إلى صفوف الحيوانات الأليفة في البيت الأبيض حسبما ذكرت جين باولي من "سي بي إس صنداي مورنينغ" على تويتر يوم الجمعة الماضي.

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