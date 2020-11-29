الاتحاد الأوروبي يعلن نتائج اجتماعات مبعوثه مع الخوئي ووكيلي السيستاني (صور)

2020/11/29 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن، الأحد، نتائج اجتماعات عقدها السفير الأوروبي مع عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي وكيلي المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، ورئيس معهد الخوئي في العراق جواد الخوئي.



وذكر بيان لبعثة الاتحاد الأوربي تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 20209، إن "السفير مارتن هوت، أجرى زيارة لمدة يومين لمحافظتي النجف وكربلاء، حيث التقى جواد الخوئي وألقى كلمة في مركز الرافدين للحوار في النجف، في كربلاء".

وأضاف البيان، أن السفير "أجرى اجتماعات إيجابية للغاية مع المحافظ ومع عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي".

وتابع، أن الزيارة "ناقشت القضايا المتعلقة بالحوار الوطني والانتخابات البرلمانية المقبلة وحالة الاقتصاد العراقي"، مبيناً أن السفير"زار ضرحي الإمام الحسين والإمام عباس".

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