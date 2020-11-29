القضاء يبحث مع امناء شبكة الاعلام اشراك منتسبي المركز الإعلامي بدورات تطويرية في مجال الإعلام

2020/11/29 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه اليوم الثلاثاء 29 /11 /2020 ، رئيس مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان وبحث معه مساهمة الشبكة في اشراك منتسبي المركز الإعلامي بدورات تطويرية في مجال الإعلام.

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