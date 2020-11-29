بعد وصول فريق أزمة الطوارى لذي قار.. محتجون يقطعون جسر الحضارات بالاطارات المحترقة

2020/11/29 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أقدم متحجون في الناصرية، اليوم الاحد على قطع جسر الحضارات بالاطارات المحترقة .

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