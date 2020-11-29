رداً على الاغتيال.. البرلمان الإيراني يصادق على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

2020/11/29 | 13:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صادق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي {البرلمان} في ايران ، اليوم الأحد، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" رداً على اغتيال العالم النووي فخري زادة قرب طهران الجمعة الماضية.

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