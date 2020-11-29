بالصور .. وفد أمني كبير برئاسة الأعرجي يتوجه الى ذي قار بناءً على توجيهات الكاظمي

2020/11/29 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وفد أمني كبير برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الى ذي قار، ويضم الوفد كل من رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، واللواء الركن سعيد نعيم عن العمليات المشتركة، واللواء الركن عماد مجهول قائد عمليات سومر، الى جانب اللواء عودة سالم قائد شرطة ذي قار، لإعادة الامن والاستقرار الى المحافظة بعد أن شهدت أحداث دامية خلال اليومين الماضيين راح ضحيتها نحو ثمانين شخصا بين شهيد وجريح.

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