النفط يسجل مكاسب للأسبوع الرابع التوالي

2020/11/29 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادمكاسب للأسبوع الرابع التوالي وإمكانية استمرار الصعود في أسواق النفط العالمية وسط مؤشرات على إمكانية عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة مع توالي الأنباء الإيجابية المتعلقة بلقاح كورونا.

وعلى مدار الأسبوع الماضي صعد برنت 7.2% إلى مستويات 48 دولارا للبرميل بينما زاد غرب تكساس 8% حول مستويات 45 دولارا للبرميل وهي مستويات قياسية قريبة للخام تقترب من مستويات ما قبل مارس قبل تفشي الواء

بنك الاستثمار العالمي جيه.بي مورجان قال في مذكرة بحثية إنه في حين أن التوزيع الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى وحركة الأفراد، فإنه حتى في ذلك الحين من المرجح ألا يصل الطلب العالمي على النفط إلى معدلاته قبل الجائحة إلا في منتصف 2022.

الأسواق تراقب عن كثب هذا الأسبوع اجتماع أوبك+ وإذا ما كان سيتم تمديد التخفيضات البالغة نحو 7.7 مليون برميل يوميا وهو الامر الذي من شأنه حال حدوثه أن يدعم زخم صعود الأسعار بالفترة المقبلة.

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