وكلاء هيئة الإعلام وشركات الاتصال يقدمون طعنا بشأن إبطال تجديد تراخيص الهاتف النقال

2020/11/29 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقدم وكلاء هيأة الإعلام والاتصالات وشركات زين واسيا سيل طعنا بلوائح استئنافية على قرار إبطال تجديد تراخيص الهاتف النقال إضافة للطعن المقدم من رئاسة الوزراء.

وذكر النائب محمد شياع السوداني في تغريدة تابعها "الاقتصاد نيوز"، ان "تلك الشركات قدمت طعنا امام محكمة أستئناف الكرخ الاتحادية فيما حددت المحكمة موعد 15/12 للمرافعة الاستئنافية".

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