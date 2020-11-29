الاتصالات: جاهزون لتسلُّم الرخصة الرابعة

2020/11/29 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الاتصالات، الأحد، جاهزيتها لتسلُّم الرخصة الرابعة، مبينة أن عمليات الصدمة أسهمت بإيقاف هدر 4 مليارات دينار شهرياً نتيجة سرقة سعات الانترنت.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “عمليات الصدمة أسفرت عن رفع عدد كبير من التجاوزات، وكشف بعض السعات غير القانونية، التي تمت السيطرة عليها عبر الشبكة الالكترونية”.وأضاف المشهداني، أن “السرقات تمت السيطرة عليها بثلاثة أهداف، ورصدها 350 مليون دينار شهرياً”، مشيراً إلى أن “أقل التقديرات هي سرقة مليارات دينار شهرياً كانت تهرب من الانترنت، الامر الذي يؤدي إلى هدر في المال العام من قبل هذه الشركات”.وأكد أن “الوزارة جاهزة لتسلُّم الرخصة الرابعة، من اجل توفير خدمات أسرع للمواطنين عبر الكيبل الضوئي، وعبر الشركات الخلوية، كون الوزارة تملك العديد من الخبراء في هذا المجال”، لافتاً إلى أن ” الوزارة تعمل من أجل استحصال الرخصة الرابعة”.



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