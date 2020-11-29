2020/11/29 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..منعت قوة امنية، دخول رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الإله الى مقر اللجنة في بغداد.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن قوة امنية، منعت رئيس اللجنة الاولمبية سرمد عبد الاله من الدخول الى مقر اللجنة بالرغم من فوزه في الانتخابات.

واوضح أن رئيس اللجنة الأولمبية السابق رعد حمودي، دخل الى المقر بحماية من قوة امنية ومارس عمله بشكل طبيعي وسيستمر بالحضور بحسب مقربين منه.

يذكر ان القضاء اصدر امراً ولائياً باعتبار انتخابات المكتب التنفيذي للأولمبية غير القانونية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة أمنية تمنع عبد الاله من الدخول الى مقر اللجنة الاولمبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة أمنية تمنع عبد الاله من الدخول الى مقر اللجنة الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).