مسابقات الكرة تحدد مواعيد الجولة السادسة بدوري الكرة الممتاز

2020/11/29 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم الاحد( 29 تشرين الثاني 2020)، أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس ، موعداً لاقامة منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "الجولة السادسة تفتتح يوم الثلاثاء المقبل،بإقامة مباراة واحدة تجمع النفط بالديوانية، فيما تستكمل الاربعاء، بأربعة لقاءات، تجمع الميناء ونفط ميسان، والزوراء والكهرباء، والطلبة والقاسم، وامانة بغداد والحدود".

واضافت، "وتختتم الجولة الخميس بخمس مباريات، يلتقي فيها زاخو والقوة الجوية، والصناعات ونفط البصرة، واربيل والسماوة،والشرطة ونفط الوسط، والكرخ والنجف".

وكانت الجولة الخامسة قد اختتمت امس،بفوز السماوة على الكرخ، والزوراء على الحدود، ونفط الوسط على اربيل ،والامانة على الجوية،والميناء على نفط البصرة،فيما تعادل النجف ونفط ميسان.

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