الحكيم يتحدث عن تحالفه الانتخابي الجديد مع السفير الايراني لدى العراق ويعزيه باغتيال زاده

2020/11/29 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحثنا خلال استقبالنا السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران فضلا عن إستعراض المشهد السياسي على المستوى الإقليمي والدولي .أكدنا خلال اللقاء على أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين وشددنا على استثمار المشتركات الكبيرة في المجالات كافة.بينا رؤيتنا لطبيعة المرحلة القادمة وقلنا ان الإنتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الإصلاح ، و أشرنا الى أن التحالف العابر للمكونات يمثل مدخلا لحل الأزمة السياسية في العراق.عن الإنتخابات أكدنا أهميّة الأمن الإنتخابي والذهاب الى ممارسة انتخابية شفافة ونزيهة مكفول فيها حرية الإختيار للمرشح والناخب بعيدا عن لغة التسقيط واستخدام السلاح او المال السياسي .أعربنا عن استنكارنا واسفنا لحادث الاغتيال الذي تعرض له العالم النووي الايراني الدكتور فخري زادة حيث استهداف عالم كرس حياته لخدمة بلاده عبر استثمار الطاقة النظيفة في الحياة اليومية، كما عبرنا عن عميق مواساتنا الى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة و حكومة وشعبا وذوي الفقيد.

يتبع.



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