نائب عراقي يعلق على ’’نوايا ترامب’’ ويطرح سبباً يمنع حدوث حرب بين أميركا وإيران

2020/11/29 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، أن قرار الحرب بين أمريكا وإيران ليس بيد الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب وحده.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد نتائج الانتخابات الامريكية الاخيرة يحاول ترامب التملص من نتائجها وهو لايزال يمتلك كامل الصلاحيات كرئيس للولايات المتحدة الامريكية والدليل عزل وزير الدفاع وبعض القيادات الاخرى"، لافتا الى ان "ترامب يحاول عمل حركات محددة من اجل دفع الساحة الامريكية نحوه في ظل وجود مؤيدين له يثيرون اعمال شغب والهدف الاساسي هو التأثير على ملف نتائج الانتخابات او تأخير تسليم السلطة".

وأضاف، أن "الحقيقة التي يجب ان يدركها الجميع بان امريكا ليست قادرة على شن حرب ضد أي طرف دولي سواء في الخليج العربي وأقصد إيران او غيرها لان قرار الحرب ليس بيد ترامب لكون صلاحياته في هذا الإطار محدودة بالإضافة الى ان الوضع الداخلي الامريكي لا يشجع على مثل هذه الخطوة"، مستبعداً أن "يلجأ الرئيس الامريكي الى ذلك بهذا التوقيت".

وأشار الركابي إلى أن "العراق لن يكون ساحة لأي حرب في منطقة الشرق الاوسط وهذا امر لا خلاف عليه ويجب أن نحمي بلدنا من توترات المنطقة".

وأفادت تقارير صحفية أمريكية، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، بأن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" في حال قتل أي أمريكي في العراق وذلك بعد ساعات من اغتيال العالم الايراني المشرف على الملف النووي في بلاده محسن فخري زادة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الجماعات التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون"، حسب تعبيرها.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، أن "المسؤولين الأمريكان نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران".

وتابعت أن "ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أمريكي في الهجمات المنسوبة إلى إيران".

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