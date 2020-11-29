وزير الدفاع يزور مصانع للانتاج الحربي المصرية ويشيد بامكانات مصر التصنيعية

2020/11/29 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ زار وزير الدفاع الفريق جمعة عناد سعدون برفقة وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي وسفير العراق في القاهرة احمد نايف الدليمي مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، .وأكد الوزير المصري خلال الزيارة اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات، مشيراً إلى موضوعات التعاون القائمة في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تعكس وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في عدة ¬مجالات، مضيفاً أن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في مجال تأهيل المصانع العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وكذا توريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية والمدنية،.ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة لوزير الدفاع لمشاركة الشركات العراقية في معرض (EDEX) القادم المقرر إقامته نهاية العام المقبل.من جانبه، أكد وزير الدفاع أن العلاقات بين العراق ومصر راسخة وتاريخية مشيرا الى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع العسكرية والمدنية المختلفة، .وأشاد بما إطلع عليه من إمكانيات تصنيعية وفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.تم الاتفاق على قيام الوفود الفنية من وزارة الدفاع والشركات العراقية بزيارة وزارة الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات المتوفرة بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين./انتهى7

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