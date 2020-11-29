العراق يشارك في اعمال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي

2020/11/29 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ شُارك وفد عراقي برئاسة سفير العراق في تونس ماجد عبد الرضا ، في أعمال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجيّة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ، تحت عنوان ( متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية )، التي عُقدت في نيامي عاصمة النيجر للفترة من 27 – 28من الشهر الحالي ".وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه , تم إقرار عددٍ من مشاريع القرارات المتعلقة بالدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة ".كما تم بحسب البيان , إنتخاب حسين إبراهيم طه وزير خارجيّة تشاد السابق أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي إعتباراً من تشرين الثاني 2021 خلفاً للأمين العام الحالي يوسف بن العثيمين"./انتهى2

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