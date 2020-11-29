توجيه فوري إلى 4 وزارات لتنفيذ مشروع يتعلق بميناء الفاو

2020/11/29 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الاحد، قيام وزارة النقل بتنفيذ طريق ميناء الفاو الكبير، دون انتظار نقل الملكية للاراضي المزمع انشاء الطريق عليها، بمشاركة وتسهيلات من 3 وزارات اخرى.

وقال المجلس في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “قرر مجلس الوزراء قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فورا بالتنسيق بينها والجهات المالكة للأراضي المطلوبة للمشروع دون الحاجة الى إكمال إنتظار نقل ملكية الأراضي وبالتنسيق مع دائرة الطرق والجسور وفقا للمادة (20) من قانون الطرق العامة (35/ثانيا لسنة 2002).”

فضلا عن “قيام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بأخذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع الى وزارة النقل / الشركة العامة لموانيء العراق دون بدل لغرض قيام الشركة المذكورة آنفا بتنفيذ المشروع، بحسب القرار التشريعي 693 لسنة 1973 والمادة 1/7 من قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية 3 لسنة 1960 على أن يجري تحديد محرمات الطريق من دائرة الطرق والجسور.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

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