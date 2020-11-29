لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تؤشر ملاحظات تتعلق بموازنة 2021

2020/11/29 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اشرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، ملاحظات تتعلق بموازنة العام المقبل 2021.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في تصريح صحفي، ان “اللجنة عاكفة على اكمال كتابة التقرير الخاص بأداء الحكومة لتقديمه خلال الشهر المقبل”.

واوضح الخالدي، أن “هناك تخبطاً من قبل حكومة الكاظمي في معالجة الوضع المالي بما يتعلق بتأخر ارسال موازنة العام المقبل”.

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