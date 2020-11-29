اقليم كوردستان يسجل 304 اصابات جديدة بكورونا

2020/11/29 | 14:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان للوزارة، فانه تم اجراء 4380 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1237 أربيل، 346 السليمانية، 2652 دهوك، 25 حلبجة، 70 كرميان، 50 رابرين.

وشخّصت الوزارة 304 حالات إصابة جديدة بالفيروس بواقع: 98 أربيل، 72 السليمانية، 105 دهوك، 9 حلبجة، 18 كرميان، 2 رابرين.

واشارت الى تعافي 539 مصابا وكالاتي: 119 أربيل، 17 السليمانية، 362 دهوك، 10 حلبجة، 31 كرميان، صفر رابرين.

كما اكد البيان، وفاة 14 مصابا وكما يأتي: 3 اربيل ، 4 السليمانية، 5 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 1 رابرين.

وبهذا يرتفع إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية الان الى 96201 تماثل من بينهم 60165 للشفاء التام توفي 3132 مصابا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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