القبض على 10 متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم ارهابيان في صلاح الدين

2020/11/29 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت شرطة قيادة صلاح الدين،اليوم الاحد،القبض على (١٠) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم أثنان وفق المادة (٤ ارهاب).واكدت المديرية في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه، ان “شرطة محافظة صلاح الدين إلقت القبض على (١٠) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم (٢) وفق المادة (٤ ارهاب)”.واضافت، انه “تم العثور على قذيفة هاون٨٢ ملم من …

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