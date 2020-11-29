النصر يحذر من جر الشارع لمعارك سياسية

2020/11/29 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر ائتلاف النصر،اليوم الأحد،من جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض السلم الأهلي إلى الخطر.واعرب الائتلاف في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه “عن رفضه لأي صدامات سياسية ومجتمعية نحن في غنى عنها، ولأي إراقة دم بريء أو تخرب يهدد الإستقرار المجتمعي والأمني برمته، محذراً من جر الشارع لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى …

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