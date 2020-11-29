الشكوك تحوم حول مشاركة علي عبد الله أمام لبنان

2020/11/29 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب المنتخب الوطني بكرة السلة علي عبد الله، امام لبنان في التصفيات الاسيوية اليوم الاحد.

وقال رئيس وفد المنتخب الوطني خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب علي عبد الله، مازال يعاني من بعض الآلام جراء اصابته في مباراة البحرين الماضية”.

واوضح انه “حتى اللحظة لم تحسم مشاركة اللاعب في مباراة لبنان اليوم، حيث بقي القرار بيد المدرب وقد يوك اللاعب الرابع الذي سيغيب عن المنتخب”.

يذكر ان العراق مطالب بالفوز في المباراة لتحسين موقفه في المجموعة خاصة وهو يتذيلها برصيد ثلاث نقاط.



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