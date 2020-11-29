الانبار تشكل خلية ازمة لمواجهة موجة الامطار المتوقعة

2020/11/29 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ، الاحد، عن تشكيل خلية ازمة لمواجهة موجة الامطار المتوقعة مؤكدا جهوزية محطات تصريف مياه الامطار .وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الحكومة المحلية في الانبار وبالتنسيق مع مدراء الدوائر الخدمية اوعزت بتشكيل خلية ازمة في كل دائرة حكومية لمواجهة موجة الامطار المتوقعة بالتزامن مع هطول امطار متوسطة الشدة على معظم مدن المحافظة “.واضاف ان” تشكيل خلية ازمة في كل دائرة حكومية تهدف الى مشاركة الجميع في حال تعرض المحافظة لموجة امطار او سيول قادمة من دول الجوار ومعالجتها وفق خطة مدروسة تم اتخاذها من قبل خلية الازمة لضمان عدم وقوع فيضانات او غرق احياء سكنية قريبة من نهر الفرات والمناطق الزراعية”.وأوضح الحلبوسي، أن “الكوادر الخدمية اعادة اعمار وتأهيل محطات تصريف مياه الامطار مؤكدا لا يوجد تخوف من تسجيل حالات غرق لبعض الاحياء السكنية وكوادرنا جاهزة لمواجهة كافة الاحتمالات “.



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