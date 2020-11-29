2020/11/29 | 14:29 - المصدر: سفن سكاي

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يفتتح فريقا النفط والديوانية بملعب الكرخ مباريات الجولة 6 لدوري الكرة الممتاز في الساعة الثانية من بعد ظهر الثلاثاء الاول من شهر كانون الاول

ويتقابل الاربعاء الطلبة والقاسم بملعب الكرخ وامانة بغداد والحدود بملعب الامانة عند الساعة الثانية ظهرا تليها في الساعة الرابعة والربع مباراة فريقي الزوراء والكهرباء بملعب كربلاء وتجرى في الساعة السادسة والنصف مباراة فريقي الميناء ونفط ميسان بملعب جذع النخلة

وتختتم الجولة السادسة الخميس باجراء اربع مباريات بين زاخو والجوية بملعب زاخو والصناعات الكهربائية ونفط البصرة بملعب الصناعة واربيل والسماوة بملعب اربيل وتجرى اخر المباريات عند الساعة الرابعة والربع بملعب كربلاء بين الشرطة ونفط الوسط

ويتصدر فريق نفط الوسط لائحة الترتيب برصيد 12 نقطة يليه الجوية ثانيا بعشر نقاط ثم الزوراء بالمركز الثالث بتسع نقاط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثلاثاء ..



افتتاح الجولة 6 لدوري الكرة الممتاز بلقاء النفط والديوانية 7 SKY TV.

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