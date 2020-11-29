تستعد لموسوعة غينيس.. معمرة عراقية من مواليد 1887 تتذكر مجازر داعش والعثمانيين {صور}

2020/11/29 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بلغت روشي قاسم من العمر عتيا حتى عاصرت انتهاكات تنظيم "داعش" الإرهابي ضد طائفتها الإيزيدية شمالي العراق، واستذكرت مع ذلك المحن التي مرت بها الطائفة منذ أمد بعيد، وتحديدا منذ مجازر الدولة العثمانية بحقهم، مرورا بأزمات بلدها وحروبه المعاصرة.

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