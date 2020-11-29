إيقاف زوج يبتز طليقته في الأنبار

2020/11/29 | 14:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمحافظة الأنبار، اليوم الاحد، من إيقاف عملية ابتزاز إلكتروني مارسها زوج بحق طليقته وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

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