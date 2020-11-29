2020/11/29 | 14:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..يخوض فريق تشيلسي مواجهة صعبة، عندما يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل توتنهام الوصافة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليفربول.

ويسعى “السبيرز” بقيادة المدير الفني جوزيه مورينيو، إلى مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل الانفراد بالصدارة.

وكان توتنهام حقق فوزاً سهلاً مؤخراً على ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري 4-0، بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة للدورى الأوروبي.

فى المقابل يملك تشيلسي ومدربه فرانك لامبارد فرصة ذهبية للفوز واحتلال صدارة جدول الترتيب بالمشاركة مع ليفربول.

ومن المنتظر أن يستعيد تشيلسي فى مواجهة اليوم، الألماني كاي هافيرتز، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، بعد تعافيهما من الإصابة، فى المقابل يدخل توتنهام اللقاء دون وجود غيابات مؤثرة.

ويستضيف آرسنال نظيره وولفرهامبتون، على ملعب الإمارات، على أمل استعادة انتصاراته المفقودة في “البريميرليغ”.

ويدخل رجال ميكيل أرتيتا مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون، على أمل استغلال عامل الأرض، لتحقيق الفوز المفقود في الدوري الإنجليزي الممتاز، والعودة للمنافسة على قمة ترتيب “البريميرليغ من جديد، بعد أن كان “الغانرز” يتصدر الترتيب في بداية الموسم.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندية لندن ترفع شعار الفوز في البريميرليج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندية لندن ترفع شعار الفوز في البريميرليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).