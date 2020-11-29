ائتلاف النصر يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الأرواح

2020/11/29 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب ائتلاف النصر الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وبسط الامن وتطبيق العدالة.

وأكد الائتلاف في بيان رفضه لأية صدامات سياسية ومجتمعية في البلاد ولأي إراقة دم بريء أو تخريب يهدد الاستقرار برمته، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي حق مشروع لجميع القوى والشرائح السياسية في التعبير عن آرائها دون فرض للإرادات.

وحذر البيان من جر الشارع العراقي لمعارك سياسية تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى الخطر، داعيا الجميع إلى الاحتكام لعملية انتخابية نزيهة وعادلة تفرز نتائج ذات مصداقية قادرة على بناء معادلة حكم وطني تستطيع اخراج البلاد من أزماتها.

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