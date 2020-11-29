البرلمان الإيراني يصوت بالأغلبية على مشروع قانون رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

2020/11/29 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت البرلمان الإيراني، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، والذي يشمل رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى عشرين بالمئة.

وأكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في بيان لها، أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوف إسرائيل وراء عملية اغتيال فخري زاده، موضحة أنها توصلت إلى أدلة ومعلومات مهمة بشأن العملية.

وأضافت، أن الإعلان عن المعلومات سيكون في الوقت المناسب، مبينة أن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا عندما ظنت أن إيران لن ترد على العملية.

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