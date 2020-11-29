بيان لبعثة الاتحاد الأوربي:سفيرنا زار مرقدي الحسين والعباس واجرى مباحثات ايجابية مع ممثلي المرجع السيستاني

2020/11/29 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي مارتن،

الأحد، نتائج اجتماعات عقدها السفير

الأوروبي مع الشيخ عبد المهدي

الكربلائي والسيد أحمد الصافي وكيلي

المرجع الديني الأعلى السيد علي

السيستاني، ورئيس معهد الخوئي في

الع

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