الونان يبحث مع زيدان مساهمة شبكة الإعلام في إشراك منتسبي المركز الإعلامي لمجلس القضاء بدورات تطويرية

2020/11/29 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

بحث رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان،مساهمة الشبكة في إشراك منتسبي المركز بالدورات الإعلامية.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"القاضي زيدان استقبل رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان وجرى خلال اللقاء بحث مساهمة الشبكة في اشراك منتسبي المركز الإعلامي بدورات تطويرية في مجال الإعلام".

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